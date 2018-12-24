مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة

حسين عثمان
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف على قطعة أرض بمدينة أسيوط .
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ لشرطة النجده بوقوع مشاجرة بالاسلحة البيضاء بجوار مدرسة الثورة بمنطقة البيسري بسبب خلاف على سمسرة قطعة أرض ووقوع قتيل ومصابين.
على الفور انتقل ضباط مباحث أول أسيوط لموقع الحادث وتبين مقتل "حسين . ط" واصابة والده وشقيقه ونجل عمه باصابات متفرقة بالجسم .
وتكثف مباحث قسم أول أسيوط جهودها لضبط الجناة.
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