مدبولى يعرض حصاد "الإسكان" فى قطاع المرافق فى 2018

24 ديسمبر 2018 - 06:33 م

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان انتهت خلال عام 2018، من تنفيذ 40 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة 5.2 مليار جنيه، و174 مشروعاً للصرف الصحي، منها 141 مشروعاً لصرف صحى القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 مشروعاً لصرف صحى المدن، بتكلفة 4.9 مليار جنيه.



وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق: نفذ الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عدداً من المشروعات، وتشمل، الجزء الثانى من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 500 ألف م3/يوم، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام، ومشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحى السلام (منطقة أم باب - المنطقة الصناعية بجسر السويس - مدينة الحرفيين - تقسيم عين شمس وأبوبكر الصديق - التجاريين والسادات - تقسيم الزهور - التقسيم الثالث بأبورجيلة - مدينة قباء)، ومشروع شبكة الصرف الصحي لقريتى المنيا والشرفا بالجيزة، ومشروع صرف صحي مزغونة والشوبك الغربي وأبورجوان (محطة المعالجة – قرية مزغونة)، ومشروع صرف صحي منشأة القناطر (الإخصاص - كفر حجازي).



وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: تم الانتهاء أيضا من مشروع صرف صحي ناهيا، ومشروع صرف صحي عرب أبوساعد (عزبة)، ومشروع صرف صحي بعض مناطق منشية الحرية، والسماع، والصوالحة، والسلام، وبدران، وإبراهيم بك، وبحاري شبرا الخيمة، ومشروع الصرف الصحى لبعض الشوارع بمناطق (بهتيم - مسطرد - أرض البكرى والخصوص - الزهراء - مدينة البكرى وعزبة الجمال) بشبرا الخيمة، ومشروع الصرف الصحي لبعض الشوارع بمناطق (بيجام - الجوهرى وأبوالنجا والشرقاوية والبحرية وحوض العمدة)، ومشروع 9 عزب بشبرا الخيمة، ومشروع صرف صحي قليوب – صنافير، ومشروع صرف صحي قليوب – قلما، ومشروع قرى الخانكة (المنايل – سندوة – كفر حمزة) ومحطة معالجة المنايل، ومشروع صرف صحى قرية الصباح (قليوب)، ومشروع صرف صحى مرصفا وكفرالعرب وكفرالحمام، ومشروع صرف صحى الغزاوية والسفاينة، ومشروع صرف صحى كفر علوان، ومشروع قرى شبين القناطر (طحوريا - كفر طحوريا – الأحراز - القلزم) ومحطة معالجة القلزم، ومشروع صرف صحي زكريا محى الدين (عزبة)، ومشروع الصرف الصحي لقرية كوم أشفين بمركز قليوب، ومشروع صرف صحي قرية الحصة، ومشروع توسعات محطة معالجة دملو، ومشروع 240 قرية (محطة المنشأة الكبرى)، ومشروع محطة مياه طنط الجزيرة، ومشروع مياه الشرب لـ9 عزب بشبرا الخيمة، ومشروع صرف صحي ابن النفيس وطوسون.



وأوضح اللواء ايهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من المشروعات التالية لصرف صحى المدن: توسعات محطة معالجة صرف صحى طامية بطاقة 15/10 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى إطسا بطاقة 15/10 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى تطون بطاقة 15/10 ألف م3/يوم، وتوسعات صرف صحي العدوة بالمنيا، وتوصيل مرافق الصرف الصحي للإسكان الاجتماعي بمناطق بني غالب، وأبنوب السلخانة، والعتامنة بمنفلوط بأسيوط، وتوصيل مرافق الصرف الصحي لـ2520 وحدة إسكان اجتماعي بالغردقة بالبحر الأحمر، وإحلال وتجديد لمحطة المعالجة كيما 2 والبنية التحتية لزراعة الغابة الشجرية بالمياه المعالجة بالعلاقي ــ ومحطة المعالجة الثلاثية، وتوسعات صرف صحى شمال سيناء ومحطات معالجة (العريش)، وخط الطرد الرئيسى من محطة الرفع الرئيسية بالعريش إلى محطة المعالجة، واستكمال شبكات صرف صحي الفرافرة بمنطقتي النهضة والتقسيم (الوادي الجديد)، وتوسعات محطة صرف صحى مطوبس بطاقة 15/10 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة صرف صحي الرياض بطاقة 15/10 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة أم خنان بالمنوفية، ومشروع صرف صحى قرية سرنباى وسنبادة بالبحيرة، ومحطة معالجة القابوطي ورافع الضواحي والزهور وقرية الديبة (محطة معالجة صرف صحى C9 - إعادة تأهيل محطة رفع S10 وخط الطرد والشبكات - مشروع صرف صحى الضواحى والزهور والديبة)، ومحطة معالجة ومحطات رفع الصرف الصحى لمدينة الاسماعيلية الجديدة شرق القناة بطاقات 60 ألف م3/يوم - 120 ألف م3/يوم، وتوسعات صرف صحى السويس بعتاقة، ومحطة رفع صرف صحي كبريت الرئيسة (السويس)، ومحطة رفع صرف صحي جنيفة الفرعية (السويس)، ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بمدينة الطور، ومحطة رفع الصرف الصحي 12 بمدينة الطور، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى العجميين بطاقة 15/10 آلاف م3/يوم، ومحطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية بطاقة 35 ألف م3/يوم، وصرف صحى مدينة الحمام (جزئي)، وتوسعات صرف صحى الزقازيق، وإعادة تأهيل محطة صرف صحى الزقازيق (جزئى) بطاقة 40 ألف م3/يوم من 80 م3/يوم، وصرف صحى المحلة الكبرى (البطارية الخامسة)، وصرف صحى الضبعة بطاقة 15 ألف م3/يوم.



وأشار خضر إلى أنه تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ98 قرية، وهى (البستان - سيف الدين - المنازلة الفرعية - اولاد حمام – العزيزة - ميت ناجي – دقادوس – الصلاحات – السماره – بهيده – الطراطرة - بني عامر (احتياطى) – الحلمية (احتياطى) – ميت العز - مشتول القاضى – العراقي (احتياطى) – السعيدية (أبوحماد) – السعيدية (بلبيس) - كفر تيدا - محلة موسى – العوضى - كفر قتة - عزبة الباسل - الإنشاء الحديثة - ابشواي الملق – بطينة – القيصرية – المباشرين - بنا أبوصير – شقرف – الرجدية – العزيزيه – النمكيه – شوبر – ابشيش (الرئيسية والفرعية) – طنبدي (الرئيسية والفرعية) – بروى (شبكات) - كفر الخضرة - ام خنان (شبكات) - سمادون 2 - كفور المنشأة - كفور الخواجة - كفر عليم (احتياطى) - رملة الانجب – القناطرين - كفر العامره - قويسنا البلد – اشليم - كفر اشليم – العجايزة - كفر زين الدين - كفر العرب - ميت خلف - مسجد الخضر – العتقا – الخوالد - كنيسة الضهرية – أبوصمادة – لحيمر – البيضا – الحجانيه - محسن – غراب – منصور – الجباسات - البكارشة (محطة الرفع) - الجزيرة الخضراء (محطة الرفع) – أبوعياده - الواصفية (محطة الرفع الفرعية والرئيسية) – عبدالناصر – العهده – الكراني (شبكة انحدار) – الجيلاني - العلوية – الغرق - بني حمد (شبكات فقط) – الدوية – الحماوي - مصطفى طاهر - دير براوة - بيليفيا - أبو سليم – الرياض - بني محمد راشد - بنى قاسم - حرز – تانوف – صفانية (رئيسية وفرعية) - بني صالح - بنى مر – الشامية - الخلوة بسوهاج (شبكة انحدار فقط) - الشيخ ركاب - العراقى – القصالى - بريشة وطايل – الدرملى).



وقال خضر: تم أيضاً الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من القرى وتشمل، (كوم النص – الشوبكى - كفر نكلا – ليديا - لطفى كومبو - منصور بريدان - الحج حسين – الدسانسة - عزبة سميحة - عزبة الخضراوي - عزبة أبوخميس - عزبة العزبة الجديدة - النخلة القبلية - النخلة البحرية - اسماعيل المعلم ومظلوم عمر – التمامة - عزبة نصر الله - عزبة طعيمة - عزبة كوم سيف - عزبة مصباح - عزبة الفقهاء - عزبة على حبيب - عزبة جرار - عزبة الخولي - عزبة جماليصو - عزبة جاد الله زيد - عزبة الإصلاح - عزبة الدكتور عبدالله - عزبة عبدالله رجب - أبو قلة - أم لبن الشرقية - رستم - خنيسة - المنشية الجديدة - أبو حتيتة - كوم صهيب - المئتين – الرياض - ظهر سند - العشرة - الخمسين - حسن صبري – السباخنة - الوسطانية - البسلقون - الرملة – كشعمة - كوم البركة - بردلة - عزبة حسبو - الزوربا – صيره - مرجان - زهرة - لوقين - كوبانية لوقين) بمحافظة البحيرة، وقرى (منشية الأوقاف - سيدى حمود - حوش الدوار - دخميس - كفر دمنتو - كفر دخميس - حسين والي - إبراهيم بهجت - عبدالحميد حمدي - محمد حلمى راضي - بازيد – نجم – الشهيدي - كفر البسطويسي - السعيدية) بمحافظة الغربية، وقرى (أريمون - حليس- ورثة محمد علام – كفر المنشى - الكوم الطويل) بمحافظة كفر الشيخ، وقرى (الغنيمية - نجع راجح - السمطا – الحلافى، بمركز البلينا، وأم دومة – الحلاقى، بمركز طما) بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه قرية مساره، ومشروع صرف صحى قرية اسكندرية التحرير، بمحافظة أسيوط.





