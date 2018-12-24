» إصابة 14 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

24 ديسمبر 2018 - 06:22 م

أُصيب 14 فلسطينيًا مساء اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية، نُظمت على الساحل الشمالي لقطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب لها أصدرته اليوم: " إصابة 14 فلسطينيًا بالرصاص الحي خلال المسيرة البحرية ".

واحتشد عشرات الفلسطينيين مساء اليوم قبالة شاطئ شمالي قطاع غزة، للمشاركة في المسيرة، للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة .

وتأتي هذه المسيرة، ضمن ما يعرف بـ"مسيرات العودة" التي بدأت نهاية مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا وجرح عشرات الآلاف.