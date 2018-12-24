بالفيديو..«السيسي» لـ«رجاء الجداوي»: هتفضلي شيك جدًا

24 ديسمبر 2018 - 06:21 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للفنانة رجاء الجداوي، مثنيًا على مجهودها في تقديم عرض أزياء جمع عددًا من ذوي القدرات الخاصة والإعلاميين والفنانين.

وأشاد الرئيس خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف"، بالفنانة رجاء الجداوي، قائلًا: «أنا بشكرك جدا.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك وهتفضلي طول عمرك شيك جدا».

وتابع السيسي، مخاطبًا الفنانة رجاء الجداوي: «أوعي تفتكري بقول لحضرتك شيك على اللبس بس، لأ والله شيك في كل حاجة، ربنا يديكي الصحة»، ما دعى الحاضرين للتصفيق الحار وسط حالة ضحك متواصلة.

كلمات الشكر والثناء من الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر كبير على الفنانة رجاء الجداوي، حيث بكت خلال الاحتفالية عقب امتداح الرئيس لها، قائلة: «أنا أخدت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدا يا فندم».

وشهد، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتفالية "قادرون باختلاف"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الرئيس السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية المنارة.