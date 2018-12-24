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لهذا السبب يفكر إنتر في بيع ناينجولان في يناير

الرياضة

انتر
ارشيفية

مصطفى صابر

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يفكر نادي إنتر في بيع رادجا ناينجولان لاعب وسط الفريق في سوق الانتقالات الشتوية بيناير المقبل بسبب عدم انضباط اللاعب.

وكان إنتر قد أصدر قرارا أمس الأحد بإيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى لأسباب تأديبية دون شرح الأسباب.

وأفادت تقارير إيطالية أن إيقاف اللاعب جاء بسبب كعقوبة لتأخره في حضور التدريبات أكثر من مرة.

وكشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت اليوم الاثنين أن النادي يبحث إمكانية بيع اللاعب رغم ضمه قبل بداية الموسم مقابل 38 مليون يورو من روما.

وكان روما قد ضم نيكولو زانيولو لاعب إنتر ضمن نفس الصفقة، وأبلى زانيولو بلاء حسنا مع روما عكس ناينجولان.

وأشار التقرير إلى أن إنتر سيوافق على رحيل اللاعب في يناير لخفض الخسائر القادمة من لاعب الوسط.

وأوضح التقرير أن فابيو كانافارو المدير الفني لفريق جوانزو إيفيرجراند الصيني تواصل من أجل ضم اللاعب.

وخاض ناينجولان 15 مباراة مع إنتر هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.


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