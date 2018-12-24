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« ماميتش»: الأهلي لا يستطيع دفع قيمة حسين الشحات

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العين الإماراتي

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حسين الشحات

زوران ماميتش

قال زوران ماميتش المدير الفني للعين الإماراتي إن الأهلي لا يستطيع دفع قيمة شراء جناحه المصري، حسين الشحات.

تحدث ماميتش في المؤتمر الصحفي عقب نهائي كأس العالم للأندية الذي خسره العين ضد ريال مدريد، وبحسب جريدة الاتحاد الإماراتية قائلا: "العين يجب أن يحتفظ بـ كايو".

وأردف "الأهلي لا يستطيع دفع ثمن حسين الشحات".

وكان الشحات قد تحدث يوم الأربعاء لقناة MBC مصر قائلا: "لا أعرف شيئا عن تواجد عدلي القيعي بالإمارات أو إمكانية العودة للأهلي، أنا مستمر مع العين وأركز مع فريقي في بطولة كأس العالم للأندية".


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