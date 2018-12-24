إيقاف وليد صلاح مباراتين وإحالة الطويلة إلى لجنة الانضباط

24 ديسمبر 2018 - 05:45 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد مباراتين، وإحالة محمد الطويلة رئيس نادى النجوم إلى لجنة الانظباط.

جاء قرار المسابقات بإيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري للإدلاء بتصريحات ضد الحكام بوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه أمام المقاولون فى الاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت لصالح ذئاب الجبل بنتيجة 2-1.

بينما جاء قرار إحالة محمد الطويلة إلى لجنة الانظباط بالاتحاد لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش فى الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان الطويلة قد انتقد قرارات الحكم إبراهيم نور الدين خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، وقال رئيس النجوم في تصريحات إذاعية: "إبراهيم نور الدين يعبث بالدوري، ويُفسد في الكرة المصرية".

جدير بالذكر أن النجوم خسر مباراته أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا واحتساب ضربتي جزاء.