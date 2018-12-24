» مسؤولون سعوديون كبار يتوجهون إلى قصر الملك سلمان

24 ديسمبر 2018 - 05:44 م

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، اليوم الاثنين، كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمهتمين والمعنيين بالصحة في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة .

وأكد الملك سلمان خلال اللقاء، اهتمام الدولة بالقطاع الصحي ودوره في تقديم الخدمات الوقائية ً والعلاجية، مشيرا إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية وتطورها وفق أعلى المعايير، بحسب صحيفة عكاظ .

حضر الاستقبال، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والمشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيمالفياض .