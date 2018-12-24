صلاح النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

2018

ليفربول

اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح نجم ليفربول ليكون النجم الأبرز في الدوري الإنجليزي لعام 2018.

وجاء البلجيكي إدين أزار نجم تشيلسي ثانيا في اختيارات "سكاي سبورتس"، فيما حل رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي ثالثا.

وقال الموقع الرسمي للشبكة: "استمتع المصري بـ12 شهرا تحت قيادة يورجن كلوب، متوجا الموسم الماضي بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب الإنجليزية، وعاد لمستواه العالي مع بداية الموسم الجديد".

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وأشارت الشبكة إلى عودة صلاح للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، والذي كان يتصدره قبل أن يسجل بيير إيمريك أوباميانج هدفين لأرسنال في بيرنلي.

واستعادت ذكريات الموسم الماضي لصلاح، حيث سجل 15 هدفا في 15 مباراة في النصف الثاني من الموسم لينهيه برقم قياسي بتسجيل 32 هدفا متخطيا رقم كريستيان رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرار، وبشكل عام سجل أكثر من 3 فرق وبرقم قياسي آخر بالتسجيل في 24 مباراة.

وسجل نجمنا المصري 11 هدفا في أول 18 جولة من الموسم الجاري، ليصبح مجموع ما سجله في 2018 هو 26 هدفا مع صناعة 10 أهداف، وهو ما يجعله أكثر لاعب شارك في أهداف لفريقه في الدوري الإنجليزي.

كما يتواجد صلاح ضمن أكثر 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي، سددوا على المرمى، صنعوا فرصا للتسجيل، وأصحاب مراوغات.

واسترجعت "سكاي سبورتس" بعد اللقطات المميزة لعام صلاح.

وبدأت بهدفه في الفوز على مانشستر سيتي 4-3 في يناير 2018 ثم تسجيل أربعة أهداف في الفوز الكبير على واتفورد، بالإضافة إلى هدفي ليفربول في التعادل مع توتنام 2-2 مع الإشارة إلى روعة الهدف الثاني.

ولازال 2018 مليئا باللقطات المميزة لصلاح الذي سجل في مانشستر سيتي ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري الأبطال، قبل أن يتعرض للإصابة في المباراة النهائية ضد ريال مدريد.

وخلال الموسم الجاري، يعتبر هدف صلاح في نابولي والذي تأهل بليفربول إلى دور الـ16 في دوري الأبطال أبرز لقطاته مع الهاتريك الجميل الذي سجله في بورنموث.

ويقول فيل تومبسون مدافع ليفربول السابق ومحلل شبكة "سكاي سبورتس": "الشيء الجيد في صلاح هو أنه دائما يسعى للتسجيل حتى وإن لم تكن الأمور تسير في الاتجاه الأفضل مثلما حدث معه في بداية الموسمين الماضي والجاري".

وأوضح "يبدو دائما كأنه قادر على التسجيل، ولم يظهر أبدا لديه شك في نفسه وربما يكون ذلك أفضل شيء لأنه دائما يتواجد في المواقع التي تسمح له بمحاولة التسجيل".


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