شركة إماراتية كبرى تعلن الاستثمار في التعليم المصري

24 ديسمبر 2018 - 05:29 م

ذكرت مجموعة "جيمس" التعليمية الإماراتية، أنها تدرس المشاركة في العملية التعليمية بمصر والحصول على حصة تبلغ 50 % في أربع مدارس، وذلك ضمن الشراكة القائمة بين مصر والإمارات وقوة العلاقات بين البلدين .

وأوضحت مجموعة "جيمس" التي تدير أكثر من 100 دولة حول العالم، وفقا لموقع "ذا ناشيونال" الإماراتي، في نسخته الإنجليزية، أن خيار الشراكة هو جزء من جهود مشتركة مع بنك إي إف جي هيرميس لتطوير وتنمية السوق المصرية .

وذكرت أن الشراكة مع البنك الأفريقي تهدف لإنشاء أكبر سوق للتعليم في شمال أفريقيا، يضم أكثر من 20 مليون طالب ملتحق، لافتة إلى أنه سيتم الاستثمار في 30 مدرسة في كل أنحاء مصر بـ300 مليون دولار على مدى الـ3 سنوات المقبلة .

وهناك شراكة قوية بين مصر والإمارات في مجال التعليم وسيتم افتتاح 3 جماعات إماراتية بالقاهرة قريبا، وأكد أحمد بالهول الفلاسى، وزير الدولة لشئون التعليم العالي والمهارات بالإمارات، على عمق العلاقات بين البلدين، خلال كلمة له الشهر الجاري على هامش قمة المعرفة 2018 بأبو ظبي، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد افتتاح 3 جامعات إماراتية فروعا لها في مصر، والعكس أيضا سيتم افتتاح فروع للجامعات المصرية في الإمارات .