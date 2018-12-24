» لهذه السبب سيغيب هنريك مختاريان عن الارسنال

24 ديسمبر 2018 - 05:17 م

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن غياب الأرميني هنريك مختاريان عن صفوف الفريق لمدة 6 أسابيع.

ووفقاً للبيان الرسمي للنادي اللندني فإن مختاريان يعاني من كسر في مشط القدم اليمنى، ستمنعه من المشاركة في المباريات حتى فبراير القادم.

وكان مختاريان تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبر بكأس كاراباو، بعد التحامه في كرة مشتركة مع البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام.

وسيغيب مختاريان عن مباريات: برايتون، ليفربول، فولهام، وست هام يونايتد، تشيلسي وكارديف سيتي بالبريميرليج.

ومن المحتمل أن يعود مختاريان للمشاركة مع أرسنال أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة 25 من البريميرليج في فبراير القادم.