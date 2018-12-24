تحديد موعد أول قمة أوروبية عربية في مصر

24 ديسمبر 2018 - 05:10 م

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، انعقاد أول قمة عربية أوروبية، في القاهرة، يومي 24 و25 فبراير المقبل .

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن "القمة العربية الأوروبية (الأولى) ستعقد بمصر في 24 و25 فبراير 2019"، وذلك وفق بيان لجامعة الدول العربية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر زكي، أن القمة العربية الأوروبية المقبلة "قمة تاريخية حيث تعقد لأول مرة (..) ننظر لها باهتمام، ونأمل أن تكون قمة لها أهميتها ".

وأوضح أن هناك اجتماع وزاري عربي أوروبي، سيعقد في بروكسل، للتحضير للقمة، في 4 فبراير المقبل .

وأشار زكي، أنه "يجرى التشاور حول الموضوعات التي يمكن أن تناقشها القمة، ليس هناك موضوع واحد، الجانب العربي لديه اهتماماته، والجانب الأوروبي لديه اهتماماته، وسنصل إلى توافق للخروج بالقمة بالشكل الذي يضمن نجاحها"، حسب البيان ذاته .

وكانت القمة العربية التي عقدت في البحر الميت بالأردن، مارس 2017، وافقت على عقد أول قمة عربية أوروبية، لبحث سبل التعاون العربي- الأوروبي والتحديات المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر والسلاح، والنزاعات الإقليمية، والهجرة غير النظامية .