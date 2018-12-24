  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:31 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

البرلمان

استمرار تجاهل الوزراء لـ«البرلمان» وحالة غضب بين النواب

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يناقش أزمة «الاعتداء على الصحفيين»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحتفي بمئوية «السادات»: رجل الحرب والسلام

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان: دخلنا مرحلة الفقر المائي

الرئيس

الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

تأييد حبس معد برنامج «أبلة فاهيتا»

قضايا وحوادث

أبلة فاهيتا
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

#

تجديد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 45 يومًا

#

شاهد.. اختطاف معد برنامج منى العراقي

الجامعة العربية

القاهرة

قمة عربية

قمة أوروبية

قضت محكمة مستأنف قصر النيل، المنعقدة بعابدين، تأييد حبس شادي حسين ، معد برنامج «أبلة فاهيتا » سابقا، ستة أشهر في واقعة «فيديو المسيء للداخلية».

صدر القرار برئاسة المستشار معتز زيدان ، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامه ابو الخير ، هاني الطنطاوي .

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين قضت في حكم أول درجة في القضية 1880 لسنة 2016، قصر النيل ، بمعاقبة الممثل أحمد مالك ، ومعد برنامج ابلة فاهيتا شادي حسين ، بالحبس 6 أشهر .

واستأنف شادي حسين على الحكم بتركيل من محاميه ولم يستأنف «مالك».

ويظهر في الفيديو الفنان أحمد مالك وصديقه شادى حسين مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"، وصديق ثالث لهما يقومون بنفخ أوقية ذكرية على شكل بلالين داخل شقة، وكتبوا عليها "من شباب مصر للشرطة فى 25 يناير"، ثم توجهوا إلى ميدان التحرير، ووزعوا الأوقية الذكرية على المجندين باعتبار أنها "بلالين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تسونامي إندونيسيا.. المواطنون يصعدون إلى المرتفعات خشية الغرق
» لهذه السبب سيغيب هنريك مختاريان عن الارسنال
» تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد
» 27 ديسمبر نظر قضية "فساد القمح الكبرى"
» صلاح في مران ليفربول استعدادا لـ نيوكاسل
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص" لـ13 يناير
» الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"
» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين