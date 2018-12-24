5 حلول تمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها الخارجية

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قال جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية، إن حجم الدين الحكومى الخارجى يبلغ 47.7 مليار دولار فقط، وأن كل ما هو خارج هذا الرقم وزارة المالية ليست مُلزمة بسداده، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من القروض يذهب لسد عجز الموازنة العامة، وأن الجزء الآخر يذهب لتمويل المشروعات الاستثمارية، مستشهدا بما يتم إنشاءه من مشروعات قومية كُبرى فى سيناء ومحور قناة السويس ومحافظات الصعيد.

من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الاقتصاد المصري يسير في اتجاه جيد لتسديد الديون الخارجية لمصر.

وأضافت الحماقي "للمصريون " أن هناك عدة وسائل يمكن من خلالها لمصر تسديد التزاماتها الخارجية أهمها زيادة الصادرات المصرية للخارج والتي وصلت إلي 26 مليار دولار فقط في عام 2017.

وأشارت «الحماقي» أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر يؤدي إلي زيادة تدفق العملة الأجنبية الي السوق المصري وإنعاش الاقتصاد المصري أيضا.

وأكدت الحماقي أن زيادة التحويلات الأجنبية من المصريين بالخارج ستساهم أيضا في تسديد ديون مصر الخارجية بالإضافة إلي ارتفاع إيرادات قناة السويس.

وأضافت الحماقي أن النهضة التي يشهدها القطاع السياحي مؤخرا سيمثل عامل ايجابي في قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال وقت قصير.

وأشارت الحماقي إلي أن المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الدولة حاليا سيكون لها تأثير ايجابي في المستقبل القادم علي الاقتصاد المصري وسيشعر بجدواها الاقتصادية المواطن المصري في القريب العاجل.


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