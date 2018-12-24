» 27 ديسمبر نظر قضية "فساد القمح الكبرى"

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4 ديسمبر الحكم على المتهمين فى "احتكار الدواجن"

فساد

القمح

الاستئناف

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المسستشار محمد رضا  شوكت جلسة 27 ديسمبر الجارى لنظر محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد القمح الكبرى أمام دائرة المستشار ابراهيم عبدالخالق .

كان  النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرر إحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 أخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه كما أن المتهم الأول ( هارب )  بمفره سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة  على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة ابناء الجيزة.

جاء بالتحقيقات أن المتهمون من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية


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