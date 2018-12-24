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عرض نبيل فقير على ريال مدريد

الرياضة

نبيل
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نبيل فقير

 ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن اللاعب الفرنسي نبيل فقير لاعب نادي ليون الفرنسي تم عرضه على مسؤولين نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي ليون يرغب في بيع  فقير لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا للاستفادة منه مادياً، بسبب رفضه لتجديد عقده مع الفريق.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم فقير بريال مدريد، حيث ارتبط اسمه الصيف الماضي بأندية كبيرة مثل النادي الملكي وغريمه التقليدي برشلونة ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد فقير ينتهي مع ليون بنهاية عام 2020، وأن اللاعب الفرنسي الشاب لا يرغب في تجديد عقده مع النادي، مما دفع جان مايكل أولاس رئيس النادي في التفكير في بيعه للاستفادة من المبلغ المالي.

وشارك فقير في 16 مباراة حتى الآن مع ليون خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، سجل خلالهم 6 أهداف وساهم بصنع 4 أهداف أخرى، كما تُوج الصيف الماضي مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم.


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