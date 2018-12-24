الأعلى للإعلام يناقش أزمة «الاعتداء على الصحفيين»

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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

محمد فضل- متابعات

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أزمة

اعتداء

الأعلي للاعلام

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، اجتماعًا لها لمناقشة أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة من جانب الأمن التابع للنقيب، لرفع توصية للمجلس الأعلى وإصدار قراره في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها 22 شكوى ضد 22 موقعا إخباريا تتهمها بترويج الأكاذيب واختلاق الشائعات ونقل الأخبار المكذوبة دون التأكد من صحتها وسرقة شعار (لوجو) إحدى الصحف، بالإضافة إلى شكاوى ضد 7 برامج تليفزيونية في 4 قنوات فضائية؛ منها شكويان ضد برنامج طبي يذاع على قناتين، حيث قام ببث عملية جراحية أجراها الطبيب على الهواء دون إذن المريض، بينما تتنوع باقي الشكاوى بين مخالفة قانون الطفل وغيرها من الأكواد والمعايير التي وضعها المجلس.


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