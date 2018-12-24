  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:30 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر والملك سلمان

سر لقاء شيخ الأزهر الملك سلمان

البرلمان

استمرار تجاهل الوزراء لـ«البرلمان» وحالة غضب بين النواب

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يناقش أزمة «الاعتداء على الصحفيين»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحتفي بمئوية «السادات»: رجل الحرب والسلام

المهندس طارق الملا وزير البترول

الكشف عن إنجاز غير مسبوق لمصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان: دخلنا مرحلة الفقر المائي

الرئيس

الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"

الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية الأربعاء والخميس

آخر الأخبار

الأرصاد
الأرصاد

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ"عاصفة ترابية"

#

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

#

"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية

#

الأرصاد: انتظروا سقوط أمطار اليوم

القاهرة

الأرصاد

أمطار

تحذير

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت المقبل، ومع بدايات فصل الشتاء، أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يومي الأربعاء والخميس، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضاف «عبدالعال»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن ذلك سيصاحبه نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تشهد البلاد اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية الفترة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري.

ونصح رئيس الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اعتبارا من الخميس المقبل، السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 17 درجة مئوية، والسواحـــل الشمالية الغريبة من 17 إلى 16، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة من 17 إلى 16، ومحافظـات شمال الصعيـد من 17 إلى 18 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 21 إلى 22، ومحافظات جنوب سيناء من 22 إلى 23 درجة مئوية.

وأهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لهذه السبب سيغيب هنريك مختاريان عن الارسنال
» تعرف على شرط «مورينيو» لتدريب ريال مدريد
» 27 ديسمبر نظر قضية "فساد القمح الكبرى"
» صلاح في مران ليفربول استعدادا لـ نيوكاسل
» تأجيل محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص" لـ13 يناير
» الرئيس يشهد احتفالية اليوم العالمي لـ"ذوي الإعاقة"
» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:33 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين