لحظة وصول السيسي لاحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المنارة بالتجمع الخامس، للمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الاحتفالية عددًا من العروض الغنائية والاستعراضية يقدمها أبناؤنا من ذوي الإعاقات المختلفة، وبمشاركة عدد من النجوم، منهم الفنانة دنيا سمير غانم، ورجاء الجداوى، وعمرو يوسف سفير الاتحاد، إضافة إلى عرض أوركسترا الشباب والرياضة.

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