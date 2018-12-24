الزهار من إيران : " طهران داعم حقيقي لشعبنا"

24 ديسمبر 2018 - 02:15 م

قال محمود الزهار، القيادى فى حركة حماس الجمهورية، إن إيران هى "الداعم الحقيقى" للشعب الفلسطيني.

وأعرب الزهار عن أمله فى انتهاء المشروع الصهيوني قريبًا من خلال دعم العالم الإسلامي ومقاومة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأحد في طهران لوفد من حركة حماس يرأسه القيادي الحمساوي.

بينما أكد ظريف أن دعم فلسطين من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية، وأنه "من المؤسف أن يتم التصدي للمقاومة من داخل العالم الإسلامي".

وأضاف أن دعم فلسطين يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونأمل في أن تعود بعض الدول الإسلامية التي تعلق آمالاً على دعم الصهاينة وأمريكا إلى حضن العالم الإسلامي، ويعلموا أن الصهاينة لا يمكن أن يكونوا أصدقاء وشركاء يمكن التعويل عليهم.

يذكر أن العلاقات بين حماس وإيران كانت قد شهدت فتورًا في السنوات الماضية على خلفية موقف الحركة المتحفظ من الأزمة السورية.

وكانت حماس قد أعلنت في نوفمبر الماضي أن إيران تبنت تقديم دعم مالي لعائلات القتلى والجرحى الفلسطينيين الذي يسقطون في مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وثمنت الحركة موقف طهران إزاء "القضية الفلسطينية ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

الإعلامي السوري بسام جعارة استنكر تصريحات الزهار، التي ثمّن فيها دور إيران تجاه القضية الفلسطينية.

وكتب في تدوينة له علي حسابه في تويتر: "محمود الزهار القيادي في حركة حماس يقول من طهران إن إيران هي الداعم الحقيقي لفلسطين.. ما زال يعتقد أن طريق القدس يمر من بغداد وحلب على جثث العراقيين والسوريين".