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برلماني يحصل على موافقة برصف طريق البلهاسى وكوم حميد والجندي

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قال النائب حسام العمدة ، عضو مجلس النواب عن دائرة عن دائرة سمسطا محافظة بني سويف وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت على الاقتراح برغبة بشأن رصف طريق البلهاسى وكوم حميد والجندي.

وأوضح العمدة في تصريحات صحفية له، أنه يعمل منذ فترة على إنهاء شبكة الطرق بالكامل داخل الدائرة، مشيرًا إلى أنه جارى العمل بطريق السلخانة /الشيخ عابد وسيبدأ قريبا العمل بطريق الشيخ عابد /سربو وطريق القصبة وبنى مؤمنة ورفع المساحة بطريق مازورة / الشيخ عابد لتوسيع الطريق مضيفًا أنه من الطرق المقترحة ايضا رصف طريق الحرجة.

وأشار إلى أن محافظ بنى سويف أكد أن الدعم المالي من الصندوق الاجتماعي للتنمية سيصل للمحافظة يناير القادم لبدء الرصف، مضيفا أنه تقدم بعدة اقتراحات برغبة لرصف طريق البلهاسى كوم حميد و الجندي إبريل الماضي والتي كانت ضمن خطة الصندوق الاجتماعي ولم يقم الصندوق بخطوات بدءا منذ سنتين.


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