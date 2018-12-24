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خالد يوسف يشارك بملتقى القوة الناعمة بسفارة اليمن

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خالد يوسف
خالد يوسف

أمينة عبد العال

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اليمن

خالد يوسف

السلام العالمي

يشارك المخرج خالد يوسف بملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية السبت 12 يناير السادسة مساء بسفارة اليمن برعاية السفير اليمنى بمصر وينظمه "مبادرة 1000 كاتب بمشاركة المركز الثقافي اليمني" بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة فى مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية.

سيناقش الملتقى القضايا العربية والنزاعات المختلفة داخل بعض البلاد العربية على رأٍسها دولة اليمن العريقة بتاريخها وحضارتها من خلال دمج الثقافات المختلفة سواء فى الفن أو السينما أو الأدب ومدى تأُثيرها على المجمعات من خلال رصد وتحليل ومحاكاة الواقع العربي وبصفة خاصة الواقع اليمني من خلال الإبداعات الشبابية والتجسيد الفني والسينمائي.

وأشار محمود حجاج مؤسس "مبادرة 1000 كاتب" والمدير التنفيذى للملتقي إلى أن اللجنة الإعلامية ستعلن خلال الأيام القادمة عن شخصيات أخرى مشاركة سواء سياسية أو فنية أو إعلامية وسيعقد الملتقى الأول برعاية الدكتور محمد على مارم السفير اليمني بمصر، بمشاركة الدكتورة عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بمصر.

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