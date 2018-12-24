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السياحة تستضيف مجموعة من الشباب الياباني متضرري الفيضانات

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وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

أمينة عبد العال

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السياحة

اليابان

الفيضانات

تستضيف وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة مجموعة من الشباب الياباني الذين تضرروا من جراء الفيضانات التي اجتاحت اليابان في يوليو الماضي وتسببت في وفاة أكثر من 250 فردا وتهدم العديد من المنازل والمدارس، في كارثة هي الأكبر منذ فيضانات 1983، وذلك فى زيارة لمصر خلال الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر الجارى بكل من القاهرة والأقصر وأسوان.

يأتي هذا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص الحكومة المصرية على مؤازرة الشعب الياباني وتنمية وتوطيد العلاقات المصرية اليابانية فى كل المجالات.

هذا ومن المقرر أن يبدأ برنامج زيارة الوفد غدًا بجولة بالمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة خان الخليلى، وسيتم تنظيم حفل ترحيبى بالوفد بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة، والسفير اليابانى في جمهورية مصر العربية.

كما يتضمن البرنامج تنظيم رحلة نيلية للوفد فى مدينتى الأقصر وأسوان يتم خلالها زيارة عدد من المعالم السياحية منها السد العالى والمسلة الناقصة بأسوان، ومعبد إدفو، ومعالم البر الشرقى بالأقصر (معبد الكرنك ومعبد الأقصر)، ومعالم البر الغربى بالأقصر وادي الملوك ومعبد الدير البحرى وتمثالى ممنون، وستختتم الزيارة بجولة بمنطقة الأهرامات.

جدير بالذكر أن الوفد يتكون من 27 فردًا تتراوح أعمارهم من 16-18 سنة، وقد قامت الوزارة بتوجيه الدعوة لممثلي الإعلام الياباني بمصر لتغطية جانب من زيارتهم إعلاميا بدولة اليابان.

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