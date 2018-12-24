فيديو نادر.. للشعراوي عن " الصحابي معاوية"

24 ديسمبر 2018 - 01:19 م

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن الحرب التي دارت بين الصحابيَيْن "علي بن أبي طالب"، و"معاوية بن أبي سفيان".

ويظهر من خلال مقطع الفيديو تفسير الشيخ الشعراوي للآية الكريمة من سورة الأنفال "يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا"، والتي تناول من خلالها الحرب التي دارت بين الصحابيين.

وأضاف الشعراوي أنها لما وقعت معركة صفين بين الصحابة، قتل فيها الصحابي الجليل "عمار بن ياسر"، فلما قتل تذكر الصحابة قول الرسول صلي الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية"، فعلموا أن طائفة معاوية ومن يقاتلون معه هم الطائفة الباغية.

وأشار الشعراوي إلى أن الصحابي عمرو بن العاص ذهب لمعاوية وأخبره بما وقع بين الناس، وأن جيشه سوف يتحول إلى جيش على قائلاً: "فشت فاشية في الجيش لو استمرت لم يبق معنا أحد"، وذكره بحديث "عمار تقتله الفئة الباغية"، فقل له معاوية: "إنما قتله من أخرجه".

واختتم الشعراوي حديثه قائلا: "وهذا يبين قول الله تعالي "يجعل لكم فرقانا"، حيث وصلت مقولة معاوية لعليّ -رضي الله عنه- فقال: سلوه من قتل "حمزة بن عبد المطلب" -في إشارة منه أنه لن يستطيع القول بأن من أخرجه هو من قتله.

الفيديو: