الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع العهد اللبنانى

24 ديسمبر 2018 - 12:25 م

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل.

ووصلت المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي والنادي اللبناني إلى مرحلة متقدمة، حيث من المنتظر أن يتم الاتصال إلى اتفاق رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لضم مدافع منتخب سوريا.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية للمنافسة على البطولات التي يشارك فيها وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا، والتي خسر لقبها في آخر نسختين.