ترامب لأردوغان: "سوريا مِلك لك"

24 ديسمبر 2018 - 12:22 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -في وقت متأخر من أمس الأحد- إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يستأصل تنظيم «داعش» في سوريا.

وكتب ترامب تغريدة قال فيها: إن «أردوغان أبلغني بكل قوة أنه سوف يستأصل ما تبقى من تنظيم داعش في سوريا»، مضيفًا: «أنه الرجل الذي يستطيع القيام بذلك، بالإضافة إلى أن تركيا جارة سوريا». وتابع: «قواتنا سوف تعود للبلاد».

وتأتي هذه التغريدة عقب مكالمة هاتفية بين ترامب وأردوغان.

وتقول مصادر اطلعت على نسخة مكتوبة من المكالمة حسب "سي إن إن" الأمريكية :إن ترامب قال لأردوغان، بعد تأكيدات وتعهدات من الرئيس التركي بالقضاء على فلول تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا: "إنها (سوريا) مِلك لك. لقد أنجزنا مهمتنا هناك".