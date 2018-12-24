"عبد الحفيظ" يحظر تعامل اللاعبين مع الإعلام الفترة المقبلة

24 ديسمبر 2018 - 11:57 ص

فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة حظرًا إعلاميًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد أن تخطى الفريق أمس عقبه فريق «جيما الإثيوبي» في دور الـ 32 لدوري الأبطال بمجموع مباراتي الذهاب والعودة وتأهله لدور المجموعات.

وشدد مدير الكرة على الحظر الإعلامي لجميع اللاعبين بعدما أغلق ملف البطولة الإفريقية، من أجل التركيز في المرحلة المهمة المقبلة والتي يستهلها الفريق بمواجهة الداخلية يوم السبت المقبل في الدوري.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت من إثيوبيا صباح اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد التتش بالجزيرة.

ويعقد "عبد الحفيظ"، جلسة مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق فور عودته من بلاده؛ لتسلم مهام عمله رسميًا؛ لبحث القيد المحلي في انتقالات يناير القادم، وتحديد اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة وفقًا لرؤيته الفنية.