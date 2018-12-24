  • الإثنين 24 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:58 م
بحث متقدم
الجامعة العربية: عضوية سورا ما زالت مجمدة

الجامعة العربية: عضوية سوريا ما زالت مجمدة

بالفيديو.. حساسين لـ"أبلة فاهيتا": "اتلمي"

تأييد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 6 أشهر

الزهار من إيران : " طهران داعم حقيقي لشعبنا"

الزهار من إيران: "طهران داعم حقيقي لشعبنا"

فيديو نادر.. للشعراوي عن " الصحابي معاوية"

فيديو نادر للشعراوي عن "الصحابي معاوية"

صلاح

جائزة جديدة لـ"صلاح".. تعرف عليها

الأهلي

الأهلى يقترب من التعاقد مع مدافع العهد اللبنانى

ترامب وأردوغان

ترامب لأردوغان: "سوريا مِلك لك"

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

"الغضبان" يزف خبرًا سارًا لأهالي بورسعيد

الرئيس السيسي

السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

لوكربي

إيران المسئولة عن طائرة "لوكربى".. وليس القذافى

"عبد الحفيظ" يحظر تعامل اللاعبين مع الإعلام الفترة المقبلة

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

الأهلي يكشف حقيقة رحيل «معلول»

#

«ميدو» يحذر الزمالك: "السم فى العسل"

#

برلمانية: الحكومة الرقمية أهم خطوة للإصلاح

#

قناة الأهلي تتغنى بجماهير الزمالك: فعلوا أحلى ما في اللقاء

فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة حظرًا إعلاميًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد أن تخطى الفريق أمس عقبه فريق «جيما الإثيوبي» في دور الـ 32 لدوري الأبطال بمجموع مباراتي الذهاب والعودة وتأهله لدور المجموعات.

وشدد مدير الكرة على الحظر الإعلامي لجميع اللاعبين بعدما أغلق ملف البطولة الإفريقية، من أجل التركيز في المرحلة المهمة المقبلة والتي يستهلها الفريق بمواجهة الداخلية يوم السبت المقبل في الدوري.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت من إثيوبيا صباح اليوم على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد التتش بالجزيرة.

ويعقد "عبد الحفيظ"، جلسة مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق فور عودته من بلاده؛ لتسلم مهام عمله رسميًا؛ لبحث القيد المحلي في انتقالات يناير القادم، وتحديد اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة وفقًا لرؤيته الفنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

بالمصري الفصيح

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يحصل على استغناء من دجلة عن "مرعي"
» عودة بعثة الأهلي من إثيوبيا بعد الخسارة أمام جيما
» الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله
» فنان شهير يسخر من فستان رانيا يوسف بشكل لاذع
» فنانة شهيرة تقوم بعمل "بلوك" لخطيبها.. لماذا؟
» إحالة مدرس "شبراخيت" للمحاكمة بتهمة هتك عرض الطالبات
» ممثلة شهيرة: المرة الجاية هوريكم صورة بطني
» نعم هذا حدث بالفعل .. ولادة 3 توائم بينهما 15 سنة
» تعرف على النهاية السوداء لمغتصب ابنته بالشرقية
» إلغاء 4 فئات من السيارات في قانون المرور الجديد
» لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • مغرب

    05:03 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين