السيسى يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

24 ديسمبر 2018 - 11:15 ص

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، احتفالية "قادرون باختلاف" والتى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية المنارة.

وتحتفل مصر اليوم الإثنين باليوم العالمي لذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث ينظم الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة «قادرون باختلاف» تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية .