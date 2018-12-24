موعد تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

24 ديسمبر 2018 - 09:47 ص

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك قانونا يحكم عملية تداول الطيور الحية، وهو قانون 70 الصادر 2009، الذي يحظر تداول الطيور الحية وبيعها في المحلات، موضحًا أن القانون كان غير مفعل حتى 2010 و2011.

وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه طبقا لقرارات وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت سيتم البدء في بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة، وتباعا جميع المحافظات، مشددا على أن الوزارة جادة حاليا في تنفيذ القانون وإعادة إحيائه مرة أخرى ابتداء من شهر إبريل المقبل.

وشدد عبد الدايم على أن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر من الأمراض التي من الممكن أن تصيبها وتؤثر تأثيرا سلبيا عليها، وأيضا من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، والقضاء على التلوث البيئي، التي تحدثه محلات بيع الدواجن الحية.