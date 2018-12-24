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الاحتلال يحتجز وزير الزراعة الفلسطينى شرق رام الله

عرب وعالم

سفيان سلطان
سفيان سلطان

وكالات- الدويني فولي

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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، وزير الزراعة الفلسطيني سفيان سلطان شرق رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجهًا إلى الخليل.

وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية في بيان لها، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح إلى مدخل مستوطنة "جفعات أساف" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله، وتعمدت الإساءة إليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، قبل أن تستولي على جهاز الإنذار الخاص بها.

واستنكرت الوزارة، هذا الإجراء الاحتلالي بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء الشعب.

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