مقتل وإصابة 7 أطفال فى انفجار قنبلة بجنوب السودان

24 ديسمبر 2018 - 09:29 ص

أفاد راديو تمازج السوداني، اليوم الإثنين، بمقتل طفلين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار قنبلة في مقاطعة دوك بانيانق في ولاية جونقلي بجنوب السودان.

ونقل الراديو السوداني عن محافظ مقاطعة دوك بانيانق، جونقلي قوال جواج، توضيحه، أن عددا من الأطفال كانوا يرعون الأبقار في بيام "كاتشونق" الخميس الماضي، وعثروا على قنبلة وبدأوا يلعبون بها، الأمر الذي أدى إلى الانفجار.

وكشف "جواج" عن أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.