فنان شهير يتهكم على "صلاح" ويشتم المدافعين عنه

24 ديسمبر 2018 - 07:53 ص

سخر الممثل الإيراني المقيم بالكويت عبدالله بو شهري من نجمنا المصري محمد صلاح بشكل غير لائق .



و أرفق "بو شهري" صورًا لـ"صلاح" واضعًا عليها تعليقات ساخرة عبر حسابه بموقع "تويتر".



ونشر "بو شهري" صورة لـ"صلاح" تعثر فيها في قذف الكرة داخل الشباك مع فريقه ليفربول ، ليعلق عليها ساخرًا: "محمد صلاح يرفض ضرب الكرة حتى لايؤلمها .. الله على أخلاقك يافخر العرب".



ثم عاد ونشر صورة بيضاء تمامًا وكنب عليها: "محمد صلاح لم يظهر فى هذه الصورة

تباً لتواضعك يا فخر العرب".



وتعرض "بو شهري" لهجوم كاسح بسبب انتقاده لـ"صلاح" ، إلا أنه لم يكتفِ بذلك وإنما سب محبي "صلاح" قائلًا: "أنا ما شككت في اللي قاعد يسوي محمد صلاح ولا في الإنجازات اللي سواها شي حلو و قوي بس الأوفر في المدح خل الناس تضحك و تنزل تويتات على فكرة مو بس أنا اللي منزل هل صور كل العالم منزله فهمت يا (....) ".



عبد الله بوشهري ممثل إيراني يعيش في الكويت، شارك في عدد كبير من المسلسلات الخليجية منها "ساهر الليل" و"بنات الثانوية" و"بنات الجامعة" و"الخطايا العشر" وغيرها.



محمد صلاح يرفض ضرب الكرة حتى لايؤلمها

الله على اخلاقك يافخر العرب pic.twitter.com/KS5WiAfd1S — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) December 21, 2018

محمد صلاح لم يظهر فى هذه الصورة

تباً لتواضعك يا فخر العرب pic.twitter.com/RLvjMzewVA — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) December 21, 2018