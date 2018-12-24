"الداخلية تبحث عن كلاب أهل النار وتقضي عليهم"

24 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أجهزتنا الأمنية «صاحية» للخلايا الإرهابية التي ترغب في إفساد فرحة أخواتنا الأقباط.



وأوضح «نور الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، أن وزارة الداخلية الآن أصبحت في موضع قوة وتبحث عن كلاب أهل النار وتقضي عليهم.

