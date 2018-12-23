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ماكرون ينتقد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا

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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وعبر عن دعمه لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الذي استقال بسبب هذه السياسة.
وقال ماكرون، عقب اجتماع مع نظيره التشادي إدريس ديبي، إنه "يأسف للغاية للقرار الذي تم اتخاذه بشأن سوريا"، مضيفا أن "أي حليف يجب أن يكون موضع ثقة".
وفي تغير مفاجئ للسياسة الأمريكية الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عزم واشنطن سحب ألفي جندي من قواتها المتمركزة حاليا في سوريا.
وبرر قراره بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على الرغم من أنه قال في وقت لاحق أن التنظيم "قد تمت هزيمته بشكل كبير" وأنه يتعين على دول أخرى في المنطقة أن تتعامل مع فلوله.
وأثارت تلك الخطوة قلق حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط.
وخلال حديثه في تشاد، أكد ماكرون على أهمية العمل مع قوات سورية الديمقراطية(قسد) التي يقودها الأكراد وتعمل إلى جانب حلفاء واشنطن لاستعادة أجزاء من شمالي وشرقي سورية من تنظيم الدولة.
وتشارك فرنسا في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا والعراق.
وأعلنت الحكومة الفرنسية بعد إعلان الانسحاب الأمريكي أن قواتها ستظل باقية على الأرض هناك.

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