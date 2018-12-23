الشرطة تطلق الغاز على مئات المحتجين في الخرطوم

23 ديسمبر 2018 - 11:09 م

أطلقت الشرطة السودانية، مساء اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم.



وقال شاهد من «رويترز» إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد إغلاق مئات المحتجين شارعا في قلب العاصمة الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.

