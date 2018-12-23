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السفارة السعودية بالخرطوم تحذر رعاياها في السودان

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احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

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حذرت السفارة السعودية في الخرطوم، الأحد، رعاياها من التواجد بمناطق الاحتجاجات والاحتكاك بالمتظاهرين السودانيين.
وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر" إنها "تآمل من مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين".
ونشرت السفارة أرقاماً للهواتف وطلبت من رعاياها التواصل معها في الحالات الطارئة.
وفي وقت سابق الأحد، استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير الكويت لدى البلاد بسام مبارك القبندي على خلفية طلب سفارته من مواطني بلاده عدم زيارة السودان ودعوة الكويتيين المتواجدين هناك للمغادرة.
ومنذ الأربعاء، تشهد عدة مدن في السودان مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأسفرت حتى اليوم عن مقتل 8 أشخاص بحسب السلطات، فيما قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصًا. 

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