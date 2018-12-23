الخارجية السودانية تستدعي سفير الكويت لدى الخرطوم

23 ديسمبر 2018 - 10:00 م

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، سفير الكويت لدى البلاد بسام مبارك القبندي على خلفية طلب سفارته من مواطني بلاده عدم زيارة السودان ودعوة الكويتيين الموجودين هناك إلى المغادرة.



جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية اطلعت عليه الأناضول.



وأوضح البيان أن وكيل وزارة الخارجية ياسر خضر استدعى السفير القبندي على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية حول طلب السفارة الكويتية من مواطنيها مغادرة البلاد وتجنب زيارتها.



وقال السفير الكويتي، وفقا للبيان، إن "الإجراء لم يكن مقصود منه أي إشارات ذات بعد سياسي أو أن الأوضاع في السودان غير آمنه".



وأوضح أن الإجراء "قصد به تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم بأن ثمة أحداث في بعض الولايات حتى لا تتعرض حياتهم للخطر".

