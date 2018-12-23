» إصابات خطيرة لشاب حاول الانتحار تحت عجلات المترو

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ساقية مكي

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه أثناء قدوم إحدى القطارات بمحطة ساقية مكي اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء شخص بنفسه أمام القطار، مما تسبب في بتر قدمه اليسرى، وكسر بالجمجمة، على الفور انتقل رجال الإسعاف، وجرى نقله لمستشفى "أم المصريين" في حالة حرجة.

وأضاف عبد الهادي، في بيان صحفي، اليوم، أن الشاب يدعى أحمد شقيري، 38 عاما، وعلى الفور انتقلت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو لمكان الحادث، وجرى عمل محضر بمكتب الشرطة بالمحطة، لعرضه على النيابة، وعادت حركة الخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب"، بتأخير 10 دقائق في الحركة.


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