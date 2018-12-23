وقف ترخيص سيارات الأجرة بعد مرور 5 سنوات على إنتاجها

23 ديسمبر 2018 - 08:53 م

قال اللواء يحيى الكدواني، عوض مجلس النواب، إن مواد قانون المرور الجديد لا تزال تخضع للمناقشة حتى الآن داخل البرلمان، ولم تتم الموافقة عليه، مؤكدًا أنه لن يسمح بترخيص السيارات الأجرة التي مضى على إنتاجها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، أما بالنسبة لسيارة نقل الركاب التي استخدمت لمدة 20 عامًا لن يتم تجديد ترخيصها؛ لكونها تهالكت .

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، لتوفير قروض لأصحاب سيارات الأجرة التي مضى على استخدامها 20 عامًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون المرور الجديد سيتم حظر سير واستخدام "المقطورات" على الطرق الحديثة .

يذكر أن قانون المرور الجديد منح قائدي السيارة نحو 50 نقطة يستخدمها طول العام، مقسمة حسب شرائح اجتماعية، وفي حال تم تخطي السائق النقاط الممنوحة له يتم سحب رخصة القيادة منه، ولإعادتها عليه أن يجري اختبار قيادة من جديد، وكذلك المشاركة بأمر القانون في مدرسة لتعليم القيادة لاستخراج الرخصة، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراء اختبار مخدرات للمتقدمين .