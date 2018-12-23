» تعليق «جروس» بعد خسارة الزمالك أمام القطن

23 ديسمبر 2018 - 07:43 م

أبدى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استياءه الشديد من أداء الفريق الأبيض في مباراة القطن التشادي في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الأفريقية التي خسرها الفريق بهدفين دون رد.

وشدد المدير الفني للفريق، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن الزمالك استحوذ على مجريات اللقاء ولكن فريقه لم يكن جيدًا في النواحي الهجومية، وأضاف المدير الفني أن القطن كان أكثر تنظيمًا وأغلق المساحات أمام لاعبي فريقه، ولم ينجح الزمالك في التسجيل.

وأضاف جروس، أن الفريق كان ينقصه دقة التمرير في المباراة، وأضاف أن الأخطاء الدفاعية في الدقائق الأخيرة تسببت في خسارة الفريق للمباراة.

وأوضح، أن الزمالك يعاني من ضغط المباريات، مما دفعه لتقسيم الفريق إلى فريقين فريق يتدرب بالقاهرة وفريق خاض مباراة العودة أمام بطل تشاد.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 المكرر للكونفدرالية بعدما فاز في لقاء الذهاب بسباعية دون رد قبل أن يخسر بهدفين في لقاء العودة.