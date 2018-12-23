دراسة تكشف: الجينات تسبب أمراض العيون

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وكالات - خالد الشرقاوي

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توصلت دراسة حديثة إلى مئات الجينات المرتبطة بالعمى ومشاكل بصرية أخرى، من خلال بحوث جرت على سلالات من الفئران .

وأكدت نتائج الدراسة التي نشرتها الجامعة، أن العديد من هذه الجينات يحتمل أنها هامة للرؤية لدى البشر، وهذه النتائج قد تساعد في معرفة أسباب جديدة للعمى الوراثي لدى المرضى .

ونشر البحث الذي أجراه باحثون في جامعة دافيز كاليفورنيا، في دورية طبية علمية تدعى (نيتشر كوميونكيشن بايولوجي) .

وصرح آلا موشيري، وهو مساعد بروفيسور طب عيون في الجامعة المذكورة أعلاه، وكلية طب العيون بالمركز الطبي للجامعة أنه "كشف ثمين جدا يخدم الناس الذين يعانون من العمى الوراثي ".

وأشار موشيري إلى أن "عموم مجتمع طب العيون سيبدأ استخدام هذه المعطيات ".

وأضاف "أصبح بإمكان مراكز طب العيون التي تقوم بفحوصات تعتمد العامل الوراثي "دي إن أيه" أن تستدعي المرضى مرة أخرى، وفحصهم وفقا لهذه المعطيات الجينية ".

وأوضح موشيري قائلا "نتوقع إمكانية معالجة المزيد والمزيد من هذه الأمراض الوراثية"، ويمكن لهذه المعلومات الجينية الجديدة أن تساعد في علاجات جديدة لأمراض العين الوراثية .

وحددت الدراسة 261 جينا جديدا لها علاقة بالعمى، وذلك بعد فحص ومراجعة المعطيات المتعلقة بالجينات المرتبطة بمشاكل العيون والرؤية.

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