"التخطيط" تطلق "المنظومة الوطنية للمتابعة" لقياس الأداء الحكومي

23 ديسمبر 2018 - 07:11 م



أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم" في إطار تحقيق أهداف رؤية "مصر 2030".

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان، إن المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022)، وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، بما يُفيد في تقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي.

وأضافت، أن المنظومة تمثل أول أداة إلكترونية فعالة، يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لجميع أجهزة الدولة، من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموي والتنافسية والتنمية المستدامة، مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع.

وأكدت أن الوزارة تستهدف أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة في تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات، التي تواجه الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور في الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل، وذلك من خلال إيجاد الحلول المُناسبة لها، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف كذلك نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، المبنية على الأداء وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تراجع تقارير الأداء المُقدمة من كل الجهات، وتنظم ورش عمل لمناقشة كل مؤشرات الأداء بشكل ربع سنوى، قبل إدخال البيانات على منظومة الأداء، وذلك لضمان جودة مخرجات منظومة المتابعة.

يذكر أن "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم" منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكل الجهات الحكومية، حيث تستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي، وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة.





