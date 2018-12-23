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"الخميس" آخر مهلة إعفاء الـ70% لغرامات تأخير الضرائب

الحياة السياسية

وزير المالية
محمد معيط

عصام الشربيني

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تنتهي المهلة التي حددتها وزارة المالية لممولي الضرائب لسداد الضريبة بإعفائهم من 70% من غرامات التأخير الخميس المقبل.
وقالت وزارة المالية،  إنه يتبقى 5 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب عند سداد أصل الدين.
وأكد محمد معيط وزير المالية أن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.
وأضاف، أنه يتم حاليًا تطبيق الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي والتي منحت فيها الوزارة الممولين المتقدمين إعفاءً بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.
وذكر الوزير، أن مصلحة الضرائب تأمل في استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في الخميس 27 ديسمبر الجاري.
في سياق متصل، أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارًا وزاريًا رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي.
ووفقًا للقرار تقوم مصلحة الضرائب بدعوة الممولين أو المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية بكافة الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، بحيث يكون لكل ممول رقم تسجيل ضريبي موحد إلزاميًا بحلول يونيو المقبل.


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