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17 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر

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البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

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تحويلات المصريين بالخارج

واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموها لتحقق ارتفاعًا بنسبة 17% في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، وهي الزيادة التي قد تنعكس إيجابًا على قيمة الاحتياطي من النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك المركزي:  إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجل ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 298.9 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر.
وأضاف، أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في شهر سبتمبر.
وذكر البنك، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد بذلك زيادة بقيمة 1.6 مليار دولار من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 بمعدل نمو 8%.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.4 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2018 مقابل 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي .
وتشهد تحويلات المغتربين نموًا واضحًا منذ قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، بعد عودتها مجددًا إلى القنوات الرسمية ممثلة في القطاع المصرفي، بعد أن ساهمت أزمة "الدولار" فيما قبل التعويم، في تراجع تلك التحويلات إلى مستويات قياسية نتيجة توجيهها إلى السوق السوداء والاستفادة بالفارق السعري الكبير آنذاك.


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