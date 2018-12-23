«السيسي»: استقلال القضاء ركن أساسي في بنيان المجتمع

23 ديسمبر 2018 - 06:45 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه اليوم مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، أن استقلال القضاء سيظل ركنًا أساسيًا من بنيان المجتمع وحصنًا للعدالة والدستور، مشددًا على الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور ".

وأضاف، أن الرئيس أبدى اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى حرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته".