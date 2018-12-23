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رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي
رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي

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رئيس الأركان

وزير البحرية الأمريكي

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير البحرية الأمريكي ريتشارد سبنسر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا .

تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري، خاصة في مجالات التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد الفريق محمد فريد، عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أشاد وزير البحرية الأمريكي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتي تؤسس لمزيد من التعاون المشترك في العديد من المجالات. وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.


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