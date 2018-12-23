رئيس "الرجاء" يرفض بيع الحافيظي وبن حليب للأهلي

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نفى جواد الزيات رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات عبد الإله الحافيظي صانع ألعاب الفريق المغربي في يناير المقبل.

وأكد الزيات، في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أنه لم يتلق أي عروض بخصوص اللاعب المغربي مؤكدًا حاجة الرجاء لجهود جميع لاعبيه الحاليين حتى نهاية الموسم الجاري.

ورفض رئيس الرجاء، الإدلاء بأي معلومات حول سعر اللاعب أو سعر زميله محمود بن حليب والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء في يناير أيضا.


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