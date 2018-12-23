النظام السوري يقصف منطقة خفض التوتر في إدلب

23 ديسمبر 2018 - 06:01 م

قصفت قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، مناطق تابعة للمعارضة في منطقة خفض التوتر في إدلب، في خرق جديد لاتفاق سوتشي.

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر محلية، فإن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران، اعتدت على الخطوط الأمامية للمعارضة في المنطقة الخالية من الأسلحة الثقيلة وقرى تابعة للمعارضة، وفق وكالة "الأناضول".

وأضافت المعلومات، أن القوات المذكورة قصفت قرى اللطامنة في ريف حماة، والزكاة وتل واسط في سهل الغاب، بأكثر من 50 قذيفة مدفعية وصاروخية .

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، أن القصف الذي تعرضت له المنطقة استهدف نقاط مختلفة، دون أن تسفر الاعتداءات عن وقوع ضحايا .

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها .

وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه .

ووفقا لإحصاء أجرته الأناضول، تسبب قصف قوات النظام بمقتل 33 مدنيا، إلى جانب جرح عشرات الآخرين في منطقة "إدلب" لخفض التصعيد منذ التوصل إلى "اتفاق سوتشي".

وكانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي رغم استمرار النظام بخرق الاتفاقية.