شاهد.. حفل زفاف كامل لدجاجة وديك

وكالات - خالد الشرقاوي
أشعلت مجموعة من الصور لحفل زفاف دجاجة وديك، في ولاية جورجيا الأمريكية، مواقع التواصل الاجتماعي .
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن حفل الزفاف الكامل تم داخل مزرعة الدجاجة والديك، وقامت بتصوير الحفل إيرين بانكستون في بمنطقة أكوورث، بولاية جورجيا .
وأظهرت الصور، الدجاجة ترتدي طرحة العروس وما يشبه ذيل الفستان بينما تأنق الديك في بدلته .
وظهرت باقي الدجاجات جالسات حول العروسين اللذين ينتظران إعلانهما زوجا وزوجة .
وأضافت الصحيفة أن المصورة الأمريكية، كانت تهدف إلى زيادة وعي الإنسانية تجاه الحيوانات .
حضر الحفل زوج المصورة وأبناؤها الثلاث، واستغرق الإعداد للحفل يوما كاملا .
وأشارت "ديلي ميل" أن إيرين في غاية السعادة بسبب التعليقات الإيجابية التي حصلت عليها بعد نشر الصور عبر فيس بوك.
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