لهذه الأسباب..مصر تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية

23 ديسمبر 2018 - 05:35 م

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن أهل الشر ينشرون مقالات ضد مصر وضد النظام عن الوضع السياسي والاقتصادي والأمن في بلدنا لذلك ننشر مقالات نقول فيها إن هناك استقرارًا أمنيًا بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤكد ذلك بعلاقاتنا مع الدول المجاورة وتوضيح حقيقة الوضع لجذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية مستخدمين في ذلك شركة علاقات عامة أمريكية وهى أيضًا تنسق لنا زياراتنا الخارجية لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لعرض رؤية الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2022.

وأكدت الوزيرة، أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الخاص في الأشهر القليلة الماضية سواء في قطاع البترول أو غيره، وبرغم التراجع في الاستثمارات الأجنبية عالميا إلا أن الأوضاع في مصر كانت أكثر إيجابية.

وأشارت، إلى أن سعر الفائدة يؤثر على جذب الاستثمارات مثلما حدث في أمريكا وأوروبا خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن مصر استفادت من الأوضاع العالمية وسوف تستفيد خلال الفترة المقبلة خاصة قطاع البنوك العالمي الذي يميل أكثر إلى الاستثمار في السندات الحكومية.