  • الأحد 23 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
احتجاجات السودان

الحكومة السودانية تستجيب للمتظاهرين

الرئيس السيسي مع مجلس الهيئات القضائية

لأول مرة منذ 10 سنوات..«السيسي» يجتمع بـ«الهيئات القضائية»

البرلمان

تعرف على رسوم تراخيص المحال العامة في القانون الجديد

مدبولي

الحكومة تُطلق أول خريطة للقطاع الصناعي في مصر

سحر نصر وزيرة الاستثمار

لهذه الأسباب..مصر تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية

الملك سلمان

بالفيديو.. الملك سلمان يودِّع الأمير طلال

احتجاجات السودان

"الطوارئ" تُخمد احتجاجات السودان

السترات الصفراء في إسرئيل

"السترات الصفراء" بإسرائيل: الشعب يريد إسقاط النظام

السفارة الكويتية

أول رد رسمي للكويت على مقتل مواطنها بطنطا

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» يحذر الحكومة من تجاهل البرلمان

سحر نصر:

لهذه الأسباب..مصر تعاقدت مع شركة علاقات عامة أمريكية

آخر الأخبار

سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"أوراسكوم" توقع اتفاقية مشاركة لتنفيذ مدينة في 6 أكتوبر

#

"الحكومة" تجتمع مع شركة فرنسية لإقامة مراكز لوجستية

#

بروتوكول تعاون بين مجلس سيدات الأعمال العرب وبوابة مصر للعالم

#

نجم منتخب مصر: الأهلي اقترب من التعاقد معي

تعاقد

سحر نصر

امريكية

علاقات عامة

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن أهل الشر ينشرون مقالات ضد مصر وضد النظام عن الوضع السياسي والاقتصادي والأمن في بلدنا لذلك ننشر مقالات نقول فيها إن هناك استقرارًا أمنيًا بفضل سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونؤكد ذلك بعلاقاتنا مع الدول المجاورة وتوضيح حقيقة الوضع لجذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية مستخدمين في ذلك شركة علاقات عامة أمريكية وهى أيضًا تنسق لنا زياراتنا الخارجية لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، لعرض رؤية الوزارة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2022.

وأكدت الوزيرة، أن مصر شهدت زيادة في الاستثمار الخاص في الأشهر القليلة الماضية سواء في قطاع البترول أو غيره، وبرغم التراجع في الاستثمارات الأجنبية عالميا إلا أن الأوضاع في مصر كانت أكثر إيجابية.

وأشارت، إلى أن سعر الفائدة يؤثر على جذب الاستثمارات مثلما حدث في أمريكا وأوروبا خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن مصر استفادت من الأوضاع العالمية وسوف تستفيد خلال الفترة المقبلة خاصة قطاع البنوك العالمي الذي يميل أكثر إلى الاستثمار في السندات الحكومية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "إحياء ديني" أم "ثأر طبقي"؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

اجْروا.. معانا

حسام فتحي

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يعلن عن خليفة وزير الدفاع المستقيل
» رغم الهزيمة.. الزمالك يتأهل لدور الـ32 الثاني بالكونفدرالية
» عضو بـ«الصيادلة»: نعتذر للصحفيين عن الاعتداء الغاشم
» "ماكرون" يعاتب أمريكا: لستم محل ثقة
» رئيس الأركان يلتقي وزير البحرية الأمريكي
» عبد الحفيظ: حققنا الهدف بالتأهل.. و"لاسارتي" يقود الأهلي أمام الداخلية
» 400 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن خلال 2018
» "القضاء الإداري" ترفض وقف برنامج أحمد موسى
» الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال
» الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا
» رسالة نارية من «أردوغان» لـ«نتنياهو»: طرقت الباب الخطأ

استطلاع رأي

من هي أفضل إعلامية في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين